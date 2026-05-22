Vitória deve pagar multa para usar jogador contra o Inter

Ramon pouco atuou no Beira-Rio, após ser comprado no início de 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Vitória escalará um jogador colorado contra o Inter, neste sábado (23), pelo Brasileirão. O clube pretende pagar a multa prevista em contrato para utilizar Ramon.

Substituído na quarta-feira (20), na semifinal da Copa do Nordeste contra o ABC, o ala deve ser titular no Barradão, já que apenas foi preservado após um desconforto muscular. O Vitória venceu o confronto por 6 a 2.

Não é a primeira vez que o Vitória utiliza jogadores indiscutíveis contra suas equipes de origem. Nestes casos, não há obrigação de comunicação prévia sobre a escalação.

Comprado pelo Inter por cerca de R$ 9 milhões junto ao Olympiacos, da Grécia, em janeiro de 2025, Ramon pouco atuou no Beira-Rio. O ala foi emprestado ao Vitória ainda em agosto do ano passado.

Desde então, foram 45 partidas pelo time baiano, com dois gols e uma assistência. Ele é titular absoluto do técnico Jair Ventura, e o Vitória se movimenta para comprar o atleta até o final do ano.

Apesar do valor da multa a ser paga ao Inter pela utilização do atleta não ser público, o praxe do futebol brasileiro é fixar a quantia em R$ 1 milhão. Segundo o Colorado, o valor não deve ser abatido na opção de aquisição estipulada em cerca de R$ 5 milhões.

Provável escalação

O Vitória tem oito desfalques para encarar o Inter neste final de semana. O principal é o volante Zé Vitor, suspenso pelo terceiro amarelo.

A provável escalação nordestina tem: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho.