O Inter não foi capaz de superar o Vitória em casa neste Brasileirão. Neste sábado (23), o Colorado perdeu para os baianos por 2 a 0, no Barradão, em Salvador, pela 17ª rodada. Os gols foram marcados por Renê Sousa, aos 28 do primeiro tempo, e Diego Tarzia, no último lance da partida.

Com o resultado, o Inter estaciona nos 21 pontos. A derrota também marca o fim de uma sequência de sete jogos sem perder.

O Inter volta a campo no próximo domingo (31), contra o Bragantino, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.