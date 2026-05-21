Vice-presidente do Inter fala sobre reforços, Copa do Mundo, eleições no clube e garante: "Está tudo em dia com os jogadores"

Dirigente garantiu que salários estão em dia e que o clube fará movimentos na próxima janela. Emerson Garcia / RBS TV

O vice-presidente Victor Grunberg concedeu uma entrevista no CT Parque Gigante para atualizar algumas situações do Inter. O dirigente confirmou as dificuldades financeiras do clube, mas garantiu que todas as obrigações com os jogadores estão em dia e que isso não é impeditivo para buscar reforços na janela de transferências. Essa situação, porém, obrigará a direção a vender alguém no meio do ano.

A questão dos salários merece uma explicação especial. Disse Grunberg:

— O Inter atrasou direitos de imagem no ano passado e fez um acordo com os atletas. Tudo de 2026 está em dia.

Segundo ele, o desafio é manter a competitividade do time sem perder de vista as dificuldades financeiras:

— Vamos fazer movimentos na janela buscando acertar. Estamos satisfeitos com as negociações que fizemos na primeira parte do ano, com jogadores que estão recebendo minutos e performando bem. Pagamos dívidas anteriores, deixaremos custos em atletas. Não vamos pensar o Inter do próximo semestre, mas sim o Inter de 2027, 2028.

Copa do Mundo

Com a proximidade da Copa do Mundo, cresce a expectativa para os convocados. Quatro jogadores do Inter estão em pré-listas: Carbonero e Borré, na Colômbia, Félix Torres, no Equador, e Rochet no Uruguai.

Na seleção charrua resiste a única preocupação. Isso porque o técnico Paulo Pezzolano está cotado para substituir Marcelo Bielsa após o Mundial.

— Não há nada concreto, não é nem pauta. Nossa relação com Paulo é ótima, transparente, e esperamos que termine o ano com a gente.

Próxima gestão

Victor evitou entrar no tema eleições. Ao ser perguntado sobre uma eventual candidatura no final do ano, despistou:

— Não consigo falar disso agora. Nosso objetivo é entregar o clube em situação melhor.