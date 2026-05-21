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Vice-presidente do Inter fala sobre reforços, Copa do Mundo, eleições no clube e garante: "Está tudo em dia com os jogadores"

Victor Grunberg concedeu entrevista no CT Parque Gigante nesta quinta-feira (21)

Rafael Diverio

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