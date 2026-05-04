Veja análise sobre lance que poderia ter gerado expulsão de Bernabei em Inter x Fluminense

Em noite de alívio no Beira-Rio, o Inter venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (3), subiu na tabela do Brasileirão e abriu dois pontos da zona de rebaixamento. Os gols colorados foram marcados por Bernabei, no fim do primeiro tempo, e Alerrandro, no início da etapa final.

Mas, além do resultado, a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima (MG) também foi assunto durante a partida. O principal lance analisado por Saimon Bianchini, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, ocorreu nos minutos finais da primeira etapa, em uma dividida entre Bernabei e Alisson.

Na avaliação de Saimon, Alisson chegou antes na disputa, e Bernabei acertou o pé do volante do Fluminense. O árbitro, no entanto, marcou falta para o Inter e aplicou cartão amarelo ao jogador tricolor. O lateral-esquerdo colorado já tinha levado amarelo na partida, e o lance poderia ter resultado em um segundo amarelo e a expulsão. O placar estava 1 a 0.

— Ele distribuiu cartões no primeiro tempo, seis: quatro para o Inter e dois para o Fluminense. Mas, para mim, há um equívoco. No último cartão aplicado, para mim, é uma dividida do Alisson com o Bernabei. O Alisson chega antes, e o Bernabei chuta o pé do volante — disse Saimon.

O comentarista afirmou que a discussão sobre uma possível expulsão do jogador colorado é válida, mas destacou que, antes disso, a falta deveria ter sido marcada contra o Inter.