"Vamos acordar o nosso gigante": Tinga detalha plano para melhorar estrutura do CT do Inter

Tinga quer ajudar o Inter com melhora estrutural. Ricardo Duarte / Agencia RBS

— Isso aqui não é um negócio, não é um fundo, não é debêntures. É ajudar de grão em grão.

Essas são as primeiras palavras de Tinga para quem ele procura para ajudar o Inter. Sua intenção é desarmar restrições, apresentar o seu projeto como uma iniciativa impessoal e apolítica.

Grandes bandeiras do clube, como Dunga e Alisson, estão ao seu lado. Outros grandes nomes da história são parceiros. Ex-jogadores menos cotados com o torcedor também se apresentam para contribuir. O mesmo vale para empresários e colorados "anônimos". Gente de todo o mundo, segundo Tinga, está disposta a estender a mão. Ele quer a colaboração de todos.

— A ideia é minha, mas o corpo é de todo mundo. Vamos acordar o nosso gigante — vibra.

As três etapas do projeto

CT Parque Gigante será modernizado. Ricardo Duarte, Inter

O objetivo não está em injetar dinheiro no clube para contratar jogadores. Sua meta reside em uma entrega concreta, palpável e perene. A intenção é viabilizar uma estrutura de alto padrão no CT Parque Gigante. O projeto está dividido em três etapas.

A primeira será a construção de um centro de performance. O equipamento contará com academia, área de medicina esportiva e setor de fisioterapia de referências.

Depois, se erguerá um hotel para os atletas. O espaço será construído onde havia uma churrascaria.

O terceiro passo é o mais ousado, um sonho, como define Tinga. Nele, ele tentará trazer as categorias de base coloradas de volta a Porto Alegre.

O ídolo vê o planejamento como uma partida de futebol.

— É como marcar um gol. Eu só faço o segundo gol se eu fizer o primeiro. Eu só faço 3 a 0 se eu fizer o segundo — explica.

Imagem-símbolo

Falcão ajuda na construção do Beira-Rio. Antônio Carlos Mafalda / Agencia RBS

Tinga tem uma imagem marcante. Uma foto desbotada pelo tempo, mas recolorida cada vez que o Inter joga no Beira-Rio. Nela, um imberbe Falcão leva material para a construção do estádio.

Esta é a imagem-símbolo. A ideia do projeto surgiu quando Abel Braga aceitou o desafio de assumir o Inter nas últimas rodadas do Brasileirão do ano passado. A ajuda de Abelão na hora da necessidade, fez Tinga refletir sobre como poderia colaborar para a melhora do futuro colorado.

Em conversa com amigos, a intenção deixou de ser abstrata. Entendeu que o melhor seria ajudar na estrutura do clube. Depois, uma conversa com o executivo Fabinho Soldado consolidou o caminho ao falar sobre a estrutura.

— O clube nasceu de tijolo em tijolo, de mão em mão, e é isso que eu penso em fazer. Mostrar que o Inter fez o melhor estádio do Brasil, na força, por que o Inter não pode fazer um dos melhores CTs? — reflete.

Aval de presidentes

Sem amarras políticas, Tinga entrou em contato com o presidente Alessandro Barcellos e todos os ex-presidentes. Recebeu aval unânime para colocar seu plano em prática.

O segundo semestre de Tinga será dedicado em sua integralidade ao projeto. Ele manterá as características de seus tempos de meio-campista, se movimentando com intensidade por todos os setores.

Na sexta-feira (1), as primeiras ações serão anunciadas. Um grande evento será realizado em junho para angariar fundos para o projeto. Tinga gostaria de colocar os primeiros tijolos da construção ainda no sexto mês do ano. Mas evita projeções porque trata-se de um jogo sem adversário.