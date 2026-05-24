Três motivos que explicam a derrota do Inter para o Vitória 

Alerrandro teve boas chances e não conseguiu converter. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter perdeu para o Vitória no Barradão. O Colorado levou 2 a 0, no sábado (23), pela 17ª rodada, e pôs fim à sequência de sete jogos de invencibilidade.

A partida foi mais um exemplo de que quando o time de Paulo Pezzolano não está 100% alerta, o resultado é negativo. Zero Hora listou três motivos para a derrota para o Vitória.

Falta de efetividade

Foi uma derrota como as das primeiras rodadas do campeonato, quando o Inter criava muito e convertia pouco. O domínio foi praticamente total, mas sem que a pressão se refletisse no placar. No total, foram 20 finalizações contra oito do Vitória e duas grandes chances para cada lado — o que foi suficiente para os baianos.

O ataque teve Vitinho, Bernabei, Borré e Alerrandro. Todos tiveram chances desperdiçadas por falta de perícia na finalização. Borré, escalado no lugar do suspenso Carbonero, contribuiu pouco no ataque e foi o responsável pelo lance que deu a bola para o Vitória marcar o primeiro gol. Alerrandro teve as duas principais chances do Inter e não converteu.

Erros de Pezzolano

Jogador mais produtivo do ataque no primeiro tempo, Bernabei perdeu intensidade quando foi recuado após substituição de Matheus Bahia. Borré ficou até os 30 do segundo tempo, mesmo sem mostrar merecimento. Allex e Alan Patrick entraram para tentar resolver quando já era tarde.

Se dentro de campo os jogadores não fizeram sua parte, na casamata Pezzolano não tomou as melhores decisões para reverter o cenário.

Fator local

Na saída de campo, Mercado admitiu: faltou atenção ao Inter para evitar os gols do Vitória. Se de um lado o Inter estava vulnerável à desconcentração, do outro, o Vitória só precisava de uma chance e contava com o fator local que fez o time ser o quarto melhor mandante do campeonato.