Três motivos para a vitória do Inter sobre o Vasco no Beira-Rio

Bernabei fez um dos gols da vitória do Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dos 30 jogos disputados em 2026, o Inter teve a sua melhor atuação na noite de sábado (16). No Beira-Rio, o time treinado por Paulo Pezzolano venceu o Vasco por 4 a 1, tendo amplo domínio da partida.

Carbonero marcou duas vezes, enquanto Bernabei e Alerrandro fizeram os demais gols da equipe na partida, que foi válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na competição, o time assumiu a oitava colocação, com 21 pontos.

Agora, o clube volta a jogar no próximo sábado (23), às 17h, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. O Inter vem de uma sequência de sete jogos sem derrotas.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a goleada colorada sobre o Vasco.

Atuações individuais

Após uma goleada, é fácil encontrar destaques individuais. Com o Inter não foi diferente, tanto é que foi difícil para muitos escolher o melhor em campo.

Bernabei e Alerrandro tiveram um gol e uma assistência cada. Carbonero foi responsável por duas bolas na rede e duas assistências. Villagra foi soberano no meio de campo e não deixou a intensidade de lado por um segundo. Já Mercado, que voltou após lesão, foi outro destaque individual.

Aula de contra-ataque

Se o Inter mais propositivo não conseguiu os resultados esperados, o time que tem o contra-ataque como principal arma foi letal contra o Vasco.

Todos os gols da equipe no confronto partiram de roubadas de bola e muita velocidade na sequência das jogadas. Ao retomar a posse, o Inter não demorou para chegar ao ataque e marcar. Mostra que o time teve eficiência nos passes, na tomada de decisões e também nas conclusões ao gol.

Paulo Pezzolano

Após a partida, o técnico do Inter reconheceu o crescimento do time nas últimas partidas. Renan Mattos / Agencia RBS

No elenco não faltaram destaques, mas na casamata também. O treinador uruguaio é o grande responsável pela sequência de sete jogos de invencibilidade e teve inúmeros acertos contra o Vasco.

Pezzolano foi quem apostou em Bernabei como meia, o que potencializou o jogo do defensor de origem. A escolha por Matheus Bahia mais atrás, na lateral, dá liberdade para ao argentino fazer o que sabe de melhor: atacar. Também foi do técnico a iniciativa de optar por Alerrandro no time titular ao invés de Borré, o jogador mais badalado do elenco e que vinha de boa sequência.