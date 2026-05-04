Colorados fizeram a festa no Beira-Rio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter venceu o Fluminense na noite deste domingo (3), em uma vitória que valeu mais do que os três pontos no Brasileirão. Valeu sair da zona de rebaixamento com um salto na tabela e deixar de ser o pior mandante do campeonato. Bernabei e Alerrandro foram os responsáveis pelo 2 a 0 no Beira-Rio.

Na escalação, uma mudança providencial em relação ao time que empatou com o Botafogo no sábado anterior. Bernabei saiu da lateral e foi adiantado para o ataque. Matheus Bahia assumiu o posto na defesa. Foi dos pés do lateral-atacante que saiu o gol que abriu o placar da partida.

Essa é uma das razões para o resultado positivo. Abaixo, Zero Hora elenca os três motivos para a vitória do Inter sobre o Fluminense.

Bernabei no ataque

Lateral atuou como meia e marcou mais um. Bruno Todeschini / Agencia RBS

São quatro gols nos últimos cinco jogos, sendo decisivo em três deles — na vitória por 1 a 0 contra o Corinthians, na vitória por 2 a 1 contra o Athletic e no empate em 2 a 2 com o Botafogo. Agora, Bernabei divide a artilharia do Inter com Borré e Alan Patrick.

A decisão de colocá-lo adiantado contra o Fluminense, potencializando suas características de atacante e tirando as responsabilidades defensivas, foi determinante para o bom resultado.

Defesa segura

Anthoni foi um dos destaques da partida. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ao mesmo tempo, os atacantes tiveram liberdade para avançar porque tinham uma defesa segura na retaguarda. Boa parte do jogo, especialmente no primeiro tempo, se concentrou nas intermediárias, com os colorados pressionando a saída de bola. Quando foi exigido, Anthoni realizou defesas que valeram tanto quanto gols.

De Bruno Gomes a Bruno Henrique, todos que foram responsáveis por marcar neutralizaram o ataque carioca — a exemplo do embate entre Félix Torres e John Kennedy, que ficou sem espaços.

Estratégia de Pezzolano

Os dois tópicos acima são resultado do plano traçado por Paulo Pezzolano para a partida. O avanço de Bernabei foi compensado por Matheus Bahia na linha de defesa. Não foi um jogo bonito, mas o time não ficou exposto.

Conhecendo as limitações do elenco e a necessidade urgente por resultados, o técnico ouviu o campo e tomou algumas decisões importantes. Mais uma vez, Alan Patrick ficou no banco. Alerrandro, que não é tão badalado quanto Borré mas está produzindo mais, foi o escolhido para comandar o ataque — o que rendeu um gol e uma assistência.

O Inter teve menos posse de bola (33% contra 67%), mas mais efetividade. Com a defesa sólida e bem resolvida, Carbonero ficava livre para escapar e levar perigo à área do Flu. O colombiano aproveitou algumas oportunidades de erros de passe dos cariocas para armar jogadas em velocidade.