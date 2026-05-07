Três motivos para a vitória do Inter sobre o Brasil de Pelotas na Recopa Gaúcha

Borré voltou a marcar depois de 74 dias. Ricardo Duarte / SC Internacional

A terceira Recopa Gaúcha da história do Inter veio com sofrimento, mas também com sinais importantes para Paulo Pezzolano. Com um time alternativo, o Colorado venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1, de virada no fim, no Bento Freitas, na quarta-feira (6).

Vitinho e Borré marcaram, enquanto Lula anotou para o Xavante. Além do título, a partida ficou marcada pelo fim da seca da seca do atacante colombiano — nos acréscimos, voltou a balançar as redes após 74 dias sem gols.

O cenário, porém, esteve longe de ser confortável. O Inter encontrou dificuldades diante de um adversário limitado tecnicamente, mas que conseguiu competir em diversos momentos da partida.

Por isso, Zero Hora aponta três motivos para a vitória colorada na Recopa Gaúcha.

Trocas surtiram efeito

Vitinho entrou no lugar de Alan Patrick e foi decisivo. Ricardo Duarte / SC Internacional

As mudanças de Paulo Pezzolano foram determinantes para a vitória colorada. Kayky teve mais uma atuação apagada e deu lugar a Allex no segundo tempo. A entrada do jovem aumentou a intensidade ofensiva e melhorou a movimentação do Inter pelos lados do campo.

Depois, Vitinho entrou na vaga de Alan Patrick e novamente foi decisivo. O camisa 10 até começou bem, mas, mais uma vez, decaiu. Além de dar mais agressividade ao ataque, Vitinho marcou o gol de empate pouco depois de o Brasil abrir o placar. As substituições mudaram o panorama da partida e deram nova cara ao time.

Poder de reação

Mesmo após sofrer o gol de Lula aos 30 minutos do segundo tempo, o Inter não sentiu o golpe e conseguiu reagir rapidamente. O time não se abalou com o ambiente do Bento Freitas e respondeu quase de imediato com Vitinho.

E seguiu insistindo. Nos acréscimos, encontrou o gol com Borré. Em uma equipe alternativa e atuando fora de casa, a capacidade de reação foi um dos pontos positivos da atuação colorada. O "susto" parece ter acordado o time de Pezzolano.

Fragilidade do adversário

Apesar do título e pontos positivos, o desempenho do Inter também precisa ser analisado pelo nível do adversário. O Brasil de Pelotas disputa atualmente a Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho e possui um elenco tecnicamente inferior ao do Colorado.

Ainda assim, o Xavante conseguiu criar dificuldades, principalmente pelo lado direito da defesa do Inter, explorando os duelos individuais contra Aguirre. Isso mostra que o Inter teve mais dificuldades do que o esperado diante de um rival de menor investimento e qualidade técnica.