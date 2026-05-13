Colorado voltou a bater a equipe mineira, por 3 a 2. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter está nas oitavas da Copa do Brasil. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, o time de Paulo Pezzolano voltou a bater o Athletic nesta terça-feira (12), no Beira-Rio, por 3 a 2, e confirmou a classificação com 5 a 3 no agregado da quinta fase. Os gols colorados foram marcados por Borré, Allex e Bernabei.

Mesmo sem correr riscos reais de eliminação, o Inter alternou bons momentos com períodos de desatenção diante de um adversário inferior. Ainda assim, soube aproveitar a vantagem e foi efetivo para confirmar a vaga e garantir R$ 3 milhões em premiação.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a vitória do Inter sobre o Athletic no Beira-Rio.

Vantagem construída na ida

A vitória por 2 a 1 na ida deu tranquilidade ao Inter no Beira-Rio. Mesmo após os empates do Athletic, o time de Paulo Pezzolano nunca esteve em situação de eliminação, o que ajudou a controlar emocionalmente a partida e administrar os momentos de dificuldade.

Isso ficou evidente principalmente depois do gol de Borré. O Inter reduziu o ritmo, passou a valorizar mais a posse de bola e, quando sofreu o empate ainda no primeiro tempo, reagiu rapidamente com o gol de Allex antes do intervalo. Nem mesmo a falha de Rochet desestabilizou a equipe — apesar de gerar protesto nas arquibancadas.

Qualidade individual e efetividade

Mais uma vez, Bernabei se destacou. Renan Mattos / Agencia RBS

Mesmo sem grande atuação coletiva, o Inter contou com jogadores decisivos em momentos importantes. Mais uma vez, mesmo voltando a jogar como lateral, Bernabei se destacou: participou do primeiro gol e marcou o terceiro. Borré abriu o placar com oportunismo. O jovem Allex teve velocidade para marcar o segundo gol pouco antes do intervalo. Nas duas vezes em que o Athletic empatou, o Colorado respondeu rapidamente.

Quando acelerou o ritmo, o time de Pezzolano conseguiu criar chances e controlar o jogo lá na frente. A qualidade técnica de nomes como Alan Patrick (com boa assistência), Bernabei e Borré foi suficiente para superar os momentos de instabilidade e confirmar a classificação às oitavas da Copa do Brasil. O Colorado poderia até ter feito mais gols, até porque finalizou seis vezes no alvo.

Fragilidade do adversário

Assim como na ida, o Athletic mostrou muitas limitações técnicas, especialmente no sistema defensivo e na construção das jogadas. O time mineiro, 13º na Série B, teve dificuldades para sustentar a posse de bola, ofereceu espaços e sofreu para acompanhar as infiltrações de jogadores colorados, sobretudo com Bernabei pelo lado esquerdo.

Com um a menos, ficou ainda mais difícil: o meio-campista Cabezas foi expulso aos seis minutos do segundo tempo. A equipe comandada por Alex de Souza chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória — a última havia sido em abril