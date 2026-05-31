Três motivos para a derrota do Inter contra o Bragantino

Inter perdeu para o Bragantino no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Ari Ferreira / Bragantino/Divulgação

O Inter perdeu para o Bragantino por 3 a 1 na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. O time paulista construiu a vitória com gols de Fernando, Juninho Capixaba e Tiago Volpi. O Colorado descontou com Aguirre.

O resultado deixa a equipe gaúcha com 21 pontos e, momentaneamente, na 14ª posição. Se o Vasco vencer o Atlético-MG, ainda neste domingo (31), o Inter perde mais uma colocação e fica em 15º, com pontuação de Z-4.

ZH destaca três motivos para o tropeço em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista. Confira abaixo.

Ausência de Bernabei

O técnico Paulo Pezzolano não pode contar com seu artilheiro nesta manhã. Bernabei teve de cumprir suspensão e, por conta disso, Alan Patrick ganhou uma vaga entre os titulares. O camisa 10, porém, pouco contribuiu e mostrou que não está nas melhores condições físicas para ajudar.

A decisão do treinador colorado também diminuiu a intensidade do Inter diante de um adversário que tem essa como uma de suas principais valências.

Ineficiência ofensiva

O Colorado enfrentou muitas dificuldades para levar perigo à defesa do Bragantino. Ao longo de todo o primeiro tempo, não conseguiu construir uma grande chance de gol sequer.

O jogo também escancarou problemas antigos. Carbonero mostrou-se displicente e desinteressado. Enquanto Alerrandro e Borré pouco apareceram. Tudo ficou mais explícito quando o gol de honra foi marcado por Aguirre, que estava no banco de reservas.

Problemas defensivos

A partida também evidenciou a fragilidade da defesa colorada. A insegurança de Victor Gabriel, ao cometer um pênalti no segundo tempo, reacendeu o debate sobre o parceiro ideal de Mercado.