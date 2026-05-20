Treino em separado do elenco dificulta saída de volante do Inter

Fora dos planos do técnico Paulo Pezzolano, o volante Richard treina no Inter à espera da janela de transferências. Porém, os cinco meses de trabalho separado do restante do elenco dificultam a chegada de propostas.

Fora dos holofotes, o atleta de 32 anos reapareceu nesta terça-feira (20) ao postar uma foto nas redes sociais em que aparece correndo no CT Parque Gigante, com a legenda "Eclesiastes 3:1". A passagem bíblica diz: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu".

— Estamos procurando um novo clube, mas a expectativa não é das melhores. Nenhum time olha para ele treinando separado e sente confiança em fazer o investimento. Isso é ruim para todo mundo — explicou o empresário Júnior Pedroso.

No início do ano, quando decidiu pelo afastamento do volante, a diretoria colorada tentou negociá-lo com times da Série B. Pesou a vontade do profissional em aguardar por um projeto de mais alto nível no segundo semestre.

Richard permanece vinculado ao Inter até dezembro, e pode assinar um pré-contrato com outro clube em 10 dias.

Passagem pelo Beira-Rio

Comprado em julho do ano passado junto ao Alanyaspor, da Turquia, o volante custou cerca de R$ 1 milhão aos cofres colorados.

A contratação servia para repor a ausência do experiente Fernando, que havia rompido o ligamento do joelho direito. Entretanto, foi pouco utilizado.

Convivendo com lesões, que envolveram desde um desconforto no quadril a um trauma craniano, o atleta participou de apenas nove jogos — quatro como titular.