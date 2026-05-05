Torcedores colorados protestam na chegada do Inter a Pelotas; veja quem foram os mais cobrados

Faixas citavam o presidente Alessandro Barcellos. Filipe Duarte / Agencia RBS

Apesar de vir de vitória sobre o Fluminense, pelo Brasileirão, o Inter foi recepcionado com protesto em Pelotas. Nesta quarta-feira (6), às 20h, o Colorado enfrenta o Brasil, no Estádio Bento Freitas, pela Recopa Gaúcha.

Antes mesmo do ônibus chegar ao hotel, torcedores estenderam três faixas na calçada, em que o principal alvo era o presidente colorado Alessandro Barcellos, que só chega a Pelotas nesta quarta. "Honrem a torcida", "Fora Barcellos" e "Faltam 240 DIA$" eram as frases escritas.

Com a chegada da delegação, os atletas foram recebidos com cânticos de protesto e xingamentos. O tom ficou mais elevado nas passagens do meia Alan Patrick e do atacante Borré.

A dupla, que abriu a temporada como titular, tem ocupado o banco de reservas nos últimos jogos. Até mesmo por isso, devem começar o jogo desta quarta, onde o Colorado utilizará uma equipe alternativa.