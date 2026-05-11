Titulares na reserva, decisão e problemas para o jogo contra o Vasco: a semana do Inter após o empate com o Coritiba

Pezzolano terá problemas para armar o sistema defensivo no jogo contra o Vasco, no próximo fim de semana. Flickr/Internacional / Divulgação

No sábado (9), o Inter empatou com o Coritiba em 2 a 2, em jogo da 15ª rodada do Brasileirão. Mas não há muito tempo para se debruçar sobre o resultado: já no meio de semana, o Inter tem jogo decisivo para as pretensões de avançar de fase na Copa do Brasil.

Após a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no mês passado, o Inter recebe o Athletic para o jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (12). Um empate no jogo do Beira-Rio, às 19h30min, garante o Inter nas oitavas da competição.

Também em função de eventuais desgastes (no meio da semana passada, o Inter jogou a final da Recopa Gaúcha com reservas, em Pelotas), o time pode ter alterações. Vitinho e Borré entraram bem contra o Coritiba e tiveram boas participações ao ajudar o Inter a buscar o empate fora de casa. O primeiro deu mais presença ofensiva no campo adversário, e o segundo empatou o jogo em lance de oportunismo.

Na entrevista coletiva após a partida, Pezzolano fez questão de frisar que mesmo jogadores que eventualmente começam no banco de reservas possuem status de "titular". E elogiou a dupla:

— Vitinho é um jogador titular que não começou os últimos jogos. Borré é titular. Mesmo quando falam "você está suplente". Mas jogadores têm momentos. Quer dizer que no próximo jogo vai ser titular? Não sei, mas são jogadores que podem ser, tranquilamente.

Problemas para o Brasileirão

O empate contra o Coritiba também trouxe dores de cabeça para Paulo Pezzolano. Mesmo com atuações contestadas (e até falhas no jogo no Paraná), Félix Torres e Victor Gabriel são os titulares da defesa enquanto Gabriel Mercado não retornar.

Mas ambos estão fora do jogo contra o Vasco, após receberem o terceiro cartão amarelo. O técnico Paulo Pezzolano falou sobre os desfalques:

— Qualquer ausência, em qualquer parte do campo, é forte para qualquer time. Perder dois zagueiros, obviamente se sofre. Mas os jogadores que estão, estão preparados.

Pezzolano citou Mercado, mas ainda é difícil projetar qual será a dupla titular no fim de semana. Contra o Brasil, na Recopa Gaúcha, Juninho e Clayton Sampaio ocuparam o setor.

O Inter enfrenta o Vasco no sábado (16). A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, será no Beira-Rio, às 18h30min.