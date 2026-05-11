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Titulares na reserva, decisão e problemas para o jogo contra o Vasco: a semana do Inter após o empate com o Coritiba

Colorado buscou empate no sábado, e nesta terça decide vaga na Copa do Brasil; Pezzolano perdeu zaga titular para confronto pelo Brasileirão

Nicholas Lyra

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