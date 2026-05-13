"Temos que estar mais ligados", diz Paulo Pezzolano após classificação do Inter na Copa do Brasil

Pezzolano comemorou a vitória, mas não deixou de criticar a desatenção do time. Renan Mattos / Agencia RBS

Apesar dos dois gols sofridos, o Inter voltou a vencer o Athletic e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, a equipe treinada por Paulo Pezzolano fez 3 a 2 no time mineiro e garantiu a classificação.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico colorado comemorou o resultado, mas fez ponderações. Segundo ele, o time precisa melhorar questões individuais e coletivas.

— Nos complicamos sozinhos, com pequenos erros. Mas já pensamos no sábado, classificamos, ganhamos os dois jogos, nem todos vão ganhar os dois jogos. Mas temos que melhorar coisas individuais e coletivas, sem dúvidas — disse Pezzolano.

Na mesma linha, o uruguaio chamou a atenção para os dois gols sofridos pelo Inter. Em ambas as situações, houve falha individual.

— Temos que estar muito mais ligados. Nós não somos um time para estar desligado. Nós temos que estar 100%. Estamos no 99%. Acontecem essas coisas. Pronto. Mas ganhamos — explicou o técnico, que cita "atenção" e "concentração" como fatores essenciais para não sofrer gols como os desta terça-feira (12).

Alan Patrick e Allex

O camisa 10 do Inter voltou a ser titular e conseguiu dar uma assistência na partida. Pezzolano fez elogios ao jogador e disse que torce para que Alan Patrick recupere a melhor fase no clube.

— Alan está vivendo algo diferente. Ele estava acostumado a jogar e necessita jogar para pegar confiança. Hoje ele teve coisas muito positivas, passe de gol. E no outro jogo também, ele fez muitos passes de gol, às vezes o companheiro errava o gol. É um jogador muito profissional, muito trabalhador. Vamos ter uma boa sequência dele lá na frente — disse o técnico.

Outro atleta elogiado foi o jovem Allex, autor do segundo gol do Inter na partida. O jogador tem ganhado protagonismo com Pezzolano e parece ser um nome de confiança do comandante.

— Allex joga muito bem por fora, joga bem por dentro. Hoje fez o gol. É um menino que se adapta a diferentes posições, por isso pode jogar muitos jogos. Ele se adapta ao que o treinador lhe pede — elogiou Paulo Pezzolano.

Volta de Mercado

Após período lesionado, o zagueiro argentino voltou a ser relacionado, o que deu a expectativa de que o atleta poderia entrar em campo na segunda etapa. Segundo Pezzolano, era melhor poupar Mercado para tê-lo em boas condições para o jogo do fim de semana:

— Queremos que ele esteja bem fisicamente para o próximo jogo. Pensamos em colocá-lo por 10 ou 15 minutos, mas em uma jogada pode acontecer qualquer coisa. O mais importante é que ele esteja bem para o fim de semana.

O Inter volta a entrar em campo no sábado (16), às 18h30min, contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão.