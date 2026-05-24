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"Temos jogadores de qualidade para suprir as ausências", diz Vitinho sobre desfalques no Inter

Equipe colorada não pôde contar com Carbonero contra o Vitória e não terá Bernabei diante do Bragantino

Zero Hora

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