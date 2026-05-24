"Temos jogadores de qualidade para suprir as ausências", diz Vitinho sobre desfalques no Inter

Vitinho foi titular durante os 90 minutos. Ricardo Duarte / SC Internacional

Assim como Paulo Pezzolano, o elenco colorado reconheceu que faltou efetividade por parte do Inter para sair de Salvador, pelo menos, com um empate. Contra o Vitória, neste sábado (23), os baianos venceram por 2 a 0.

Na zona mista após a partida, o atacante Vitinho parou para conversar com a imprensa. Primeiro, ele comentou sobre a ausência de Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

— Todos os jogadores do elenco fazem falta ficando fora. Inclusive o Carbonero e o Bernabei, com o momento que eles estão vivendo. Acredito que o Carbonero fez falta hoje (sábado, 23), o Bernabei vai fazer falta semana que vem, mas temos jogadores de qualidade para suprir a ausência deles — comentou.

O lateral argentino, que tem atuado como meia, foi expulso no fim da partida após receber o segundo cartão amarelo.

Contudo, para Vitinho, o motivo da derrota do Inter foi a falta de efetividade no ataque, já que a equipe dominou as ações ofensivas e levou perigo ao gol adversário em diferentes momentos.

— A gente criou, não marcamos, mas é continuar assim que a bola vai entrar, como entrou no jogo passado — concluiu o jogador.

O Inter volta a jogar no dia 31 de maio, às 11h, contra o Bragantino, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Será o último jogo da equipe antes da parada para a Copa do Mundo.