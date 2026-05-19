Técnico do Inter fala sobre lesão de Rochet: "Vai estar tranquilo para a Copa do Mundo"

Segundo Pezzolano, Rochet estará à disposição do Inter contra o Vitória, no sábado (23). Ricardo Duarte / Inter,divulgação

O técnico Paulo Pezzolano concedeu entrevista ao programa Convocados, da Rádio El Espectador Deportes, do Uruguai, e demonstrou tranquilidade sobre a condição de Rochet. Segundo ele, o goleiro teve apenas um desconforto nas costas e pode estar à disposição do Inter na partida contra o Vitória, no sábado (23), às 17h.

— Estava aquecendo, tinha um incômodo na lombar, como se estivesse travada. Mas vai estar bem, melhorou. É um grande profissional, acima de tudo um grande ser humano, e vai estar tranquilo para a Copa do Mundo. Vamos ver como evolui o quadro e como chega no sábado. O mais importante é que esteja bem. Ninguém da seleção uruguaia pediu liberação antecipada, vai ficar até a última rodada antes da parada da Copa do Mundo — declarou, antes de pedir que o goleiro siga no Inter, mesmo que tenha sido sondado por Boca Juniors, River Plate e outros clubes sul-americanos.

O treinador também falou sobre o momento do time na temporada. Nos últimos 13 jogos, a equipe venceu oito, empatou quatro e perdeu apenas uma.

— Não estavam saindo os resultados, jogávamos bem e não ganhávamos, perdíamos gols. Agora mudou, estamos sendo mais contundentes. Aqui no Brasil se está há cinco meses no cargo é porque está trabalhando bem, já que a média é de dois, três meses para cada técnico. Estou muito feliz — comentou.

Pezzolano reforçou que o Inter está vivendo um ano de reconstrução, atravessando os problemas financeiros e que trabalha para ter o resultado esportivo que vai ajudar o clube. Ele evitou fazer grandes planos, mas comemorou a situação:

— Estar na metade de cima da tabela é o mais importante. Mas depois queres algo mais. Hoje estamos a três pontos do quarto colocado, estamos sonhando em crescer. Vamos jogo a jogo. O Brasileirão tem 14, 15 grandes. Todo final de semana tem um clássico, mesmo que seja contra um time de São Paulo ou do Rio. É uma experiência sensacional, porque tem muitos jogadores de seleção.

Alan Rodríguez

Outro jogador que teve sua situação questionada pelo programa foi Alan Rodríguez, também uruguaio. Pezzolano elogiou o meia:

— Alan Rodríguez é um profissional impressionante. Sofreu uma lesão e está se recuperando. É um jogador muito desejado no mercado. Estou muito feliz com ele, não pôde ter sequência, mas veremos como vai seguir.