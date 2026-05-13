Técnico do Inter confirma retorno de zagueiro contra o Vasco

Mercado esteve no banco de reservas contra o Athletic, pela Copa do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Gabriel Mercado assistiu do banco de reservas do Beira-Rio à vitória do Inter sobre o Athletic, pela Copa do Brasil.

Mesmo sem ter sido colocado em campo nos minutos finais para pegar ritmo de jogo, conforme o planejado pela comissão técnica, o zagueiro está confirmado no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão.

— Mercado está bem. Hoje (terça-feira) ele podia jogar, mas se eu coloco e acontece alguma coisa com o Mercado, ou com Juninho e Clayton... Então, queremos que ele esteja bem fisicamente para o próximo jogo. Pensamos em colocá-lo por 10 ou 15 minutos, mas em uma jogada pode acontecer qualquer coisa. O mais importante é que ele esteja bem para o fim de semana — explicou Paulo Pezzolano.

A apreensão do treinador colorado se explica pelos desfalques de Félix Torres e Victor Gabriel, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Coritiba, no último fim de semana. Sem eles, a zaga deverá ser formada por Mercado e Juninho.

O argentino estava afastado dos gramados desde o fim de abril, quando teve diagnosticada uma lesão de "grande extensão" no músculo adutor da coxa direita. Porém, o prazo de recuperação foi de duas semanas e meia, inferior ao que se imaginava.

De folga nesta quarta-feira (13), o elenco colorado se reapresenta no CT Parque Gigante na manhã de quinta-feira (14) para iniciar a preparação para o confronto com os cariocas. Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada às 18h30min de sábado, no Beira-Rio.