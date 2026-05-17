Suspensão de Carbonero abre nova disputa no ataque do Inter

Colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo na comemoração do gol. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com 21 minutos de jogo, Carbonero deu a largada na goleada do Inter sobre o Vasco neste sábado (16), mas também abriu uma nova disputa no ataque colorado. Isso porque, na comemoração do gol, o colombiano tirou a camisa e recebeu o terceiro cartão amarelo que o transforma em desfalque para a próxima rodada do Brasileirão.

Daqui uma semana, no sábado (23), os comandados de Paulo Pezzolano enfrentarão o Vitória, no Barradão. Com a ausência do camisa 7, será preciso buscar um substituto para o atacante.

Ao mudar a forma de jogar, o Inter abriu mão da figura do camisa 10 para apostar em um jogo mais vertical, se utilizando dos contra-ataques. A primeira experiência, inclusive, se deu na vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, ainda em março, quando Borré apareceu ao lado de Alerrandro.

Mas, questionado sobre a possível entrada de Borré, o treinador uruguaio preferiu manter o mistério.

— No próximo jogo, eu pensarei ainda. Pode ser outro. Capaz que não seja Borré, capaz que é Borré com outro. Vamos ver durante a semana. Eu sou de olhar muito o dia a dia, não só o jogo. O bom é que estão todos preparados para participar e vamos pelo bom caminho — desconversou.

Caso a opção não se dê por Borré, Alan Patrick seria a alternativa. Porém, o meia não começa como titular no Brasileirão desde a última derrota, sofrida para o Mirassol, em abril.