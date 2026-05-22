Sem Rochet, mas com a volta de meio-campista, Inter chega a Salvador para enfrentar o Vitória; veja os relacionados

O Inter chegou a Salvador, na Bahia, no começo desta noite para enfrentar o Vitória, neste sábado (23), pelo Brasileirão. O Colorado confirmou a baixa de Rochet entre os relacionados, mas a volta de um meio-campista na lista.
A viagem, em voo fretado que cruzou o Brasil, começou às 14h30min e a chegada foi pouco antes das 18h. O deslocamento em ônibus até o resort, no bairro de Itapuã, levou cerca de 40 minutos. Torcedores aguardavam a delegação na recepção.
O Colorado não tem Rochet entre as alternativas para o jogo. O uruguaio não treinou nos últimos dias em virtude de lombalgia. Ele será reavaliado para um retorno diante do Bragantino, no último confronto pré-Copa do Mundo. Anthoni será o titular.
São três as novidades entre os relacionados. Os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel voltam de suspensão. Eles, inclusive, disputam posição ao lado de Mercado. O volante Thiago Maia, recuperado de lesão no ombro, também fica à disposição.
Suspenso, Carbonero está fora. O colombiano pode ser substituído por Borré. Allex também foi testado na vaga.
A provável formação tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro.
O confronto diante do Vitória ocorre às 17h no Barradão que deve estar praticamente lotado.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Anthoni, Esser e Kauan Jesus
- Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Aguirre e Luiz Felipe
- Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel
- Volantes: Villagra, Bruno Henrique, Thiago Maia e Benjamin
- Meias: Allex, Alan Patrick e Tabata
- Atacantes: Alerrandro, Borré, Vitinho, Kayky e Bezerra
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