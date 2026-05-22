Sem Rochet, mas com a volta de meio-campista, Inter chega a Salvador para enfrentar o Vitória; veja os relacionados

Anthoni será titular do Inter na partida contra o Vitória Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter chegou a Salvador, na Bahia, no começo desta noite para enfrentar o Vitória, neste sábado (23), pelo Brasileirão. O Colorado confirmou a baixa de Rochet entre os relacionados, mas a volta de um meio-campista na lista.

A viagem, em voo fretado que cruzou o Brasil, começou às 14h30min e a chegada foi pouco antes das 18h. O deslocamento em ônibus até o resort, no bairro de Itapuã, levou cerca de 40 minutos. Torcedores aguardavam a delegação na recepção.

O Colorado não tem Rochet entre as alternativas para o jogo. O uruguaio não treinou nos últimos dias em virtude de lombalgia. Ele será reavaliado para um retorno diante do Bragantino, no último confronto pré-Copa do Mundo. Anthoni será o titular.

São três as novidades entre os relacionados. Os zagueiros Félix Torres e Victor Gabriel voltam de suspensão. Eles, inclusive, disputam posição ao lado de Mercado. O volante Thiago Maia, recuperado de lesão no ombro, também fica à disposição.

Suspenso, Carbonero está fora. O colombiano pode ser substituído por Borré. Allex também foi testado na vaga.

A provável formação tem: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Borré (Allex) e Alerrandro.

O confronto diante do Vitória ocorre às 17h no Barradão que deve estar praticamente lotado.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Anthoni, Esser e Kauan Jesus

Laterais: Bruno Gomes, Bernabei, Aguirre e Luiz Felipe

Zagueiros: Mercado, Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel

Volantes: Villagra, Bruno Henrique, Thiago Maia e Benjamin

Meias: Allex, Alan Patrick e Tabata

Atacantes: Alerrandro, Borré, Vitinho, Kayky e Bezerra