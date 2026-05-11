Sem perspectiva de acerto a curto prazo, Inter completa quatro meses sem patrocinador máster

Acordo com a Alpha previa R$ 50 milhões anuais ao Inter. Inter / Divulgação

O dia 11 de maio marca quatro meses do anúncio do Inter da rescisão de contrato com o então patrocinador máster, a Alfa. Desde 11 de janeiro o clube não tem o seu principal parceiro comercial e, conforme apurado por ZH, não existem negociações avançadas a ponto de que algo seja concretizado antes da Copa do Mundo, em junho.

Até o momento, a direção colorada foi procurada por algumas empresas, algumas delas casas de apostas. Nenhuma tratativa evoluiu por falta de garantias ou pelos valores apresentados serem inferiores ao desejado.

O Inter rompeu o contrato com a Alfa no início do ano pelo fato da empresa ter deixado de pagar os valores acordados desde novembro do ano passado. O acordo, iniciado em fevereiro de 2025 com validade de três anos, previa R$ 50 milhões anuais ao clube para que a marca estampasse a frente da camisa colorada.

Em março, o Colorado recusou um acordo com a casa de apostas e decidiu cobrar os valores na Justiça. A cobrança é na casa dos R$ 42 milhões.

Até 2024, o patrocinador máster era o Banrisul, que rendia R$ 30 milhões anuais ao Inter. Com espaço reduzido na camisa, o banco paga R$ 18 milhões agora.