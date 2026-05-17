"Sei a responsabilidade dessa camisa e desse número", diz Alerrandro após goleada do Inter sobre o Vasco

Alerrandro marcou o quarto gol com a camisa do Inter. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na ótima atuação do Inter sobre o Vasco, que rendeu a vitória por 4 a 1, um dos destaques do time foi atacante Alerrandro. Titular mais uma vez, o camisa 9 fez um gol e deu uma assistência.

Na zona mista, após o apito final, o jogador celebrou a boa fase no time gaúcho. Com quatro gols e quatro assistências no ano, ele soma seis participações em gol, nos últimos cinco jogos.

— Venho trabalhando muito, porque sei a responsabilidade que é vestir essa camisa, esse número. Então, espero continuar ajudando, entregando assistências e gols, e o Inter ganhando para continuarmos na parte de cima da tabela — disse o centroavante.

A parceria com os demais jogadores do sistema ofensivo do Inter ajuda no desempenho de Alerrandro. Ele teve boa sintonia com Bernabei e Carbonero, principalmente, na goleada sobre o Vasco.

— Quanto mais a gente joga junto, mais entrosamento vai ter. Mas o Pezzolano é muito tranquilo. Nós treinamos pouco juntos, ele mistura bastante a equipe, porque ele quer que todos estejam prontos para jogar — lembrou Alerrandro, que concluiu:

— Fico feliz da gente estar entrosando, está tendo essa aproximação, quem ganha é o Inter.

O Inter volta a jogar no próximo sábado (23), às 17h, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador.