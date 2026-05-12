Saiba quantos jogos faltam para goleiro confirmar renovação com o Inter

Rochet voltou após um mês de afastamento por lesão. Leonardo Acosta / Agência RBS

A partida do Inter contra o Coritiba foi importante para Sergio Rochet. Ele retornou de nova lesão muscular após quase um mês afastado. O uruguaio também ficou mais perto de atingir a meta estabelecida em seu contrato para renovar de forma automática até dezembro de 2027.

A inatividade, causada por lesão no músculo adutor da coxa esquerda, tirou Rochet dos jogos contra Mirassol, Athletic, Botafogo, Fluminense e Brasil-Pel. Foram 29 dias de tratamento e longe das partidas. Anthoni foi o substituto no período.

Como funciona a cláusula de renovação automática?

Se Rochet atingir 60% de participação dos jogos do Inter na temporada, renovará contrato automaticamente até dezembro de 2027. Depois de voltar contra o Coritiba, o goleiro registra 60,7% de aparições em partidas no ano.

Na projeção atual, o Inter teria mais 24 jogos garantidos na temporada, o que totalizaria 52 no ano. Assim, Rochet, que disputou 17 das 28 partidas até o momento, necessitaria de mais 15 aparições para chegar a 32 e renovar contrato.

Se o Inter chegar até a final da Copa do Brasil, teria mais nove jogos, o que elevaria o total da temporada para 61. Assim, seriam necessários 37 jogos para Rochet atingir a meta.

Defesa de Pezzolano

O uruguaio deverá seguir como titular por voto de confiança do treinador Paulo Pezzolano, que saiu em defesa do jogador, após indagação sobre eventual falha contra o Coritiba.