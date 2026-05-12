Rochet x Anthoni: quais os números do Inter com cada um dos goleiros na temporada

O Inter tem uma questão a resolver no gol. Rochet e Anthoni alternam bons e maus momentos. O uruguaio, atual titular, voltou à equipe contra o Coritiba após se recuperar de lesão, mas falhou em um dos gols do time paranaense.
Já Anthoni foi bem diante do Fluminense. No entanto, o reserva também não é uma unanimidade entre os torcedores colorados.
Entre convocação para a seleção uruguaia e lesões, Rochet atuou em 16 oportunidades na atual temporada — 11 no Brasileirão e cinco no Gauchão —, com 17 gols sofridos. Com o goleiro titular, são seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 47,9%.
Anthoni, por sua vez, atuou em 11 partidas com nove gols sofridos. O reserva jogou em cinco jogos do Gauchão, quatro no Brasileirão, um na Copa do Brasil e um na Recopa Gaúcha.
Com Anthoni no gol, o Inter perdeu apenas uma vez, contra o Mirassol, no Beira-Rio. Além do revés, são oito vitórias e dois empates — aproveitamento de 78,7%.
Os números de Rochet e Anthoni em 2026
Rochet
- 16 jogos (11 no Brasileirão e cinco no Gauchão)
- 6 vitórias, cinco empates e cinco derrotas
- 17 gols sofridos
- 1440 minutos jogados
Anthoni
- 11 jogos (5 no Gauchão, 4 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 1 na Recopa Gaúcha)
- 8 vitórias, dois empates e uma derrota
- 9 gols sofridos
- 990 minutos jogados
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