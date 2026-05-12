Rochet x Anthoni: quais os números do Inter com cada um dos goleiros na temporada

Uruguaio e Anthoni brigam por uma vaga no gol. Montagem fotos Ricardo Duarte e Mateus Bruxel / Inter,Divulgação / Agência RBS

O Inter tem uma questão a resolver no gol. Rochet e Anthoni alternam bons e maus momentos. O uruguaio, atual titular, voltou à equipe contra o Coritiba após se recuperar de lesão, mas falhou em um dos gols do time paranaense.

Já Anthoni foi bem diante do Fluminense. No entanto, o reserva também não é uma unanimidade entre os torcedores colorados.

Entre convocação para a seleção uruguaia e lesões, Rochet atuou em 16 oportunidades na atual temporada — 11 no Brasileirão e cinco no Gauchão —, com 17 gols sofridos. Com o goleiro titular, são seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 47,9%.

Anthoni, por sua vez, atuou em 11 partidas com nove gols sofridos. O reserva jogou em cinco jogos do Gauchão, quatro no Brasileirão, um na Copa do Brasil e um na Recopa Gaúcha.

Com Anthoni no gol, o Inter perdeu apenas uma vez, contra o Mirassol, no Beira-Rio. Além do revés, são oito vitórias e dois empates — aproveitamento de 78,7%.

Os números de Rochet e Anthoni em 2026

Rochet

16 jogos (11 no Brasileirão e cinco no Gauchão)

6 vitórias, cinco empates e cinco derrotas

17 gols sofridos

1440 minutos jogados

Anthoni

11 jogos (5 no Gauchão, 4 no Brasileirão, 1 na Copa do Brasil e 1 na Recopa Gaúcha)

8 vitórias, dois empates e uma derrota

9 gols sofridos

990 minutos jogados