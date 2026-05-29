Rochet treina sem restrições na seleção uruguaia e gera polêmica entre os colorados; veja o vídeo

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou imagens dos treinamentos da seleção, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo. Em um dos vídeos, o goleiro Sergio Rochet aparece trabalhando normalmente, demonstrando estar recuperado do desconforto lombar que o afastou das últimas partidas pelo Inter.

Nas redes sociais, colorados reagiram de forma negativa ao fato de o goleiro estar apto para participar das atividades com a seleção uruguaia. Rochet não atuou contra o Vasco e o Vitória, além de estar fora da partida diante do Bragantino, neste domingo (31) pelo Brasileirão.

O fato é que Rochet ainda estava em recuperação do desconforto lombar até a véspera do confronto com o Vitória. Com Anthoni participando normalmente dos treinamentos durante a semana, a comissão técnica optou por dar mais tempo de recuperação ao uruguaio e por manter o jovem da base como titular.

A ausência diante do Bragantino ocorre por conta da data de apresentação dos convocados de Marcelo Bielsa para o início dos treinamentos na sede da AUF, marcada para a última segunda-feira (25), em Montevidéu.

Atletas convocados para suas seleções estarão fora da última rodada do Brasileirão antes do Mundial. A situação é praticamente a mesma de Weverton, goleiro do Grêmio.

Desfalques colorados

O Inter também terá o desfalque do zagueiro Félix Torres. O defensor pode ser utilizado como titular no amistoso do Equador diante da Arábia Saudita, neste sábado (30), nos Estados Unidos.

O Uruguai não tem amistosos marcados antes da Copa do Mundo, ao contrário da maioria das seleções classificadas para a disputa da competição.