Rochet treina e pode voltar ao Inter contra o Coritiba; veja possível escalação

Rochet é opção para Pezzolano no jogo contra o Coritiba. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O primeiro treino exclusivo do Inter para encarar o Coritiba teve o retorno do goleiro Rochet, que pode voltar ao time após quase um mês. Pezzolano definirá a escalação nesta sexta-feira (8) antes da viagem ao Paraná. Há outro mistério na escalação.

A atividade foi regenerativa para os jogadores que participaram da conquista da Recopa Gaúcha. Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, eram 12 atletas na sessão: Allex, Alerrandro, Bruno Gomes, Benjamin, Felix Torres, Bernabei, Bruno Henrique, Vitinho, Carbonero, Villagra, Victor Gabriel e Matheus Bahia. Todos estão aptos fisicamente.

E Rochet aparece treinando. O Colorado havia confirmado que ele voltaria aos trabalhos de campo nesta semana e estava em reavaliação diária. Pezzolano definirá o time antes do deslocamento, na sexta, pela manhã, em treino fechado no CT Parque Gigante.

O uruguaio, que não atua desde o Gre-Nal do Brasileirão, no Beira-Rio, em 11 de abril, pode desbancar Anthoni, elogiado pelas recentes atuações. Outro mistério envolve o meia pela direita, entre Vitinho e Allex.

A provável escalação tem: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho (Allex) e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

Gabriel Mercado ainda está em retreinamento, sob os cuidados de fisiologistas. O zagueiro argentino deve voltar nas próximas semanas. Em contrapartida, o clube deverá atualizar as suspeitas de lesões musculares nos volantes Thiago Maia e Paulinho.