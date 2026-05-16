Rochet sente desconforto no aquecimento e desfalca o Inter contra o Vasco

Rochet foi anunciado como titular, mas não irá começar o duelo deste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes da partida entre Inter e Vasco começar, o time gaúcho teve uma surpresa negativa. As equipes se enfrentam neste sábado (16), no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Durante o aquecimento, Rochet, que havia sido anunciado como titular, sentiu um desconforto na lombar. Cerca de 12 minutos antes do apito inicial, o Inter informou que o jogador não teria condições de entrar em campo.

Sendo assim, Anthoni irá começar a partida como titular. Da mesma forma, o goleiro Kauan Jesus passou a integrar o banco de reservas.

Assim, o Inter vai a campo com: Anthoni, Bruno Gomes, Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.

O Inter está na 14ª colocação com 18 pontos, a um ponto do primeiro time da zona de rebaixamento, o Grêmio, que tem 17.