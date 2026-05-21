Rochet segue como dúvida e pode não atuar diante do Vitória

Rochet ainda não foi liberado para trabalhos com bola no campo. Ricardo Duarte / Divulgação

O técnico Paulo Pezzolano ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Sérgio Rochet na partida diante do Vitória, neste sábado (21), em Salvador. No treinamento da manhã desta quinta-feira (22), o goleiro seguiu realizando atividades com a fisioterapia.

Internamente, o Inter trata com cautela o retorno do goleiro uruguaio. A tendência, inclusive, é de que a ausência realmente seja confirmada, com Anthoni mantido no time titular para a rodada do final de semana.

O goleiro ainda não foi liberado para trabalhos com bola no campo com o restante do grupo e, caso não participe da atividade desta sexta-feira (23), a última antes da viagem para o jogo contra os baianos, Rochet será confirmado como desfalque.

O goleiro ainda não teve sua convocação para defender o Uruguai na Copa do Mundo confirmada, mas é praticamente certo que o titular do Inter esteja no Mundial. Esse é outro ponto importante no trabalho de recuperação do jogador.

Às vésperas da Copa, qualquer nova lesão poderia inviabilizar sua ida ao torneio. Por isso, a ideia é que o retorno aos gramados ocorra apenas quando o atleta apresentar as melhores condições físicas, evitando qualquer agravamento que possa resultar em uma não convocação.

Rochet sentiu o desconforto no aquecimento da partida contra o Vasco, na última rodada do Brasileirão. Ele precisou ser substituído por Anthoni minutos antes de a bola rolar no Beira-Rio.

Os números de Rochet e Anthoni

Na temporada, o uruguaio acumula 17 jogos pelo Inter. Os números não são tão favoráveis ao goleiro, que sofreu 19 gols. Em apenas cinco partidas ele saiu sem ser vazado.

Já Anthoni, em 11 jogos, sofreu nove gols. Em quatro oportunidades, o jovem formado na base colorada passou ileso.