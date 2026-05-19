Rochet não participa de treino do Inter e é dúvida contra o Vitória

Goleiros no treino do Inter desta terça-feira (19), da esquerda para a direita: Kauan Jesus, Diego Esser, Anthoni e Kauan Dias. Ricardo Duarte / Inter

A reapresentação do Inter, na manhã desta terça-feira (19), não contou com Sergio Rochet. Com desconforto na lombar, o goleiro será reavaliado durante a semana para definir se tem condições de enfrentar o Vitória pela 17ª rodada do Brasileirão.

Escalado como titular contra o Vasco, no último sábado (16), o urguaio precisou ser substituído minutos antes da partida por conta do problema clínico. Anthoni tomou seu lugar na vitória por 4 a 1 do Colorado.

Os treinos contam sempre com quatro jogadores da posição. Nas imagens divulgadas pelo Inter, os goleiros presentes nesta terça foram Anthoni, Kauan Jesus, Diego Esser e Kauan Dias — este último "emprestado" pelo sub-20.

Serão mais três atividades até o jogo em Salvador. Até lá, Rochet precisa voltar aos treinos para ter condições de atuar. Caso contrário, Anthoni segue no time.

Apesar do desconforto na lombar, o camisa 1 do Inter não preocupa Pezzolano. Em entrevista à Rádio El Espectador Deportes, do Uruguai, o técnico tranquilizou os torcedores do país sobre a situação do goleiro, que também defende a seleção uruguaia.

— (Rochet) vai estar bem, melhorou. É um grande profissional, acima de tudo um grande ser humano, e vai estar tranquilo para a Copa do Mundo. Vamos ver como evolui o quadro e como chega no sábado. O mais importante é que esteja bem. Ninguém da seleção uruguaia pediu liberação antecipada, vai ficar até a última rodada antes da parada da Copa do Mundo.

O Colorado enfrenta o Vitória no próximo sábado (23), às 17h, no Barradão, em Salvador.