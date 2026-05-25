Rochet e Félix Torres são convocados e desfalcam o Inter contra o Bragantino

O Inter já sabe que Rochet, do Uruguai, e Félix Torres, do Equador, serão baixas contra o Bragantino, no próximo domingo (31). O goleiro está confirmado na Copa do Mundo e já se apresentou no seu país, enquanto o zagueiro está na lista com 34 nomes para um amistoso no sábado (30).
Rochet é peça importante no Uruguai. Por mais que tenha a titularidade em xeque na disputa com Muslera, o camisa 1 do Inter é, na pior das hipóteses, o reserva. A convocação oficial ainda não foi divulgada, mas o atleta foi comunicado, o Inter liberou e ele já está no Uruguai.
Félix Torres está na lista com 34 nomes do técnico Sebastián Beccacece para um amistoso contra a Arábia Saudita, já no próximo sábado. Portanto, ele é desfalque colorado no domingo.
O técnico do Equador ainda vai cortar oito nomes para o Mundial. O zagueiro do Inter deve ser chamado, já que oscila entre titularidade e reserva no seu país.
O time de Paulo Pezzolano visita o Bragantino, às 11h de domingo, pelo Brasileirão. Sem Rochet e Félix Torres, mas com Borré e Carbonero, que não foram convocados pela Colômbia.