Rochet ainda deve ser o goleiro titular do Inter? Vote na enquete

Rochet voltou a falhar e a ser vaiado pela torcida colorada. Renan Mattos / Agencia RBS

De volta à titularidade nas últimas duas partidas, o goleiro Rochet voltou a ser questionado pela torcida que compareceu no Beira-Rio nesta terça-feira (12), na vitória por 3 a 2 do Inter sobre o Athletic-MG, que confirmou a classificação do time às oitavas de final da Copa do Brasil.

O uruguaio falhou no segundo gol da equipe mineira e passou a ser vaiado pelos colorados a cada toque na bola. No sábado (9), contra o Coritiba, ele havia sido criticado por estar mal posicionado no gol marcado por Rodrigo Moledo.

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Diante das atuações questionáveis de Rochet, Zero Hora quer saber: a torcida ainda confia no uruguaio para ser o goleiro titular do Inter?