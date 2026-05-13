Rochet ainda deve ser o goleiro titular do Inter? Veja o resultado da enquete

Rochet voltou a falhar e a ser vaiado pela torcida colorada. Renan Mattos / Agencia RBS

O torcedor colorado não confia mais em Rochet. Em enquete realizada por Zero Hora nas últimas horas, quase 70% dos leitores afirmaram que o uruguaio não tem mais a confiança para ser o goleiro titular do Inter.

De volta a campo nas últimas duas partidas do Colorado, após se recuperar de lesão, o goleiro falhou no segundo gol do Athletic-MG na noite desta terça-feira (12), e saiu vaiado do Beira-Rio depois da vitória por 3 a 2, que confirmou a classificação do Inter às oitavas de final da Copa do Brasil.

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