Rival do Inter na Copa do Brasil pode perder goleador pelo resto da temporada

Jogo da volta da quinta fase ocorre no dia 12 de maio. Ricardo Duarte / SC Internacional

O adversário do Inter na Copa do Brasil corre o risco de ficar sem o goleador pelo restante da temporada. O Athletic publicou que o atacante Ronaldo Tavares sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e será submetido a cirurgia.

A lesão ocorreu durante a partida contra o Náutico, na segunda-feira (27), pela Série B. Em média, a recuperação para este tipo de quadro clínico leva em torno de seis a oito meses.

Desta forma, o atleta de 28 anos está fora do jogo da volta da quinta fase da Copa do Brasil, no dia 12 de maio, no Beira-Rio. Na partida de ida, em Florianópolis, o Colorado venceu de virada por 2 a 1.

No clube mineiro desde o ano passado, o português é o artilheiro da competição, com cinco gols em seis partidas. O desempenho chamou a atenção de outros clubes — entre eles, o Inter, conforme informou o colunista Vaguinha.