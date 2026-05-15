Renato na casamata, ex-colorado titular e baixas: como chega o Vasco para enfrentar o Inter

Renato tem retrospecto a seu favor contra o Colorado. Dikran Sahagian / Vas

O Inter recebe neste sábado (16), às 18h30min, o Vasco, pela 16ª rodada do Brasileirão. Ambos chegam para o confronto embalados pela classificação às oitavas da Copa do Brasil. Mas o técnico Renato Portaluppi tem problemas para montar a equipe.

O time cruzmaltino inicia a rodada na oitava colocação, com 20 pontos — dois a mais que o Inter, 14º. Em 15 partidas disputadas até aqui, soma cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Tem o quinto melhor ataque do torneio, com 21 gols, e a sexta pior defesa, também com 21 gols.

Personagem do jogo

Inevitavelmente, o principal personagem do confronto é Renato Portaluppi — pelo menos até a bola rolar. Maior ídolo do Grêmio, o treinador reencontra mais uma vez o rival gaúcho em um duelo marcado por longo retrospecto.

Em 47 confrontos entre o técnico e o Inter, Renato leva a melhor. São só 13 vitórias coloradas e 13 empates contra 21 vitórias do treinador ex-Grêmio.

Retornos, desfalques e dúvida

Para a partida, Renato terá os retornos do lateral-direito Paulo Henrique — que está na pré-lista de Ancelotti para a Copa — e do volante Barros, que cumpriram suspensão na rodada passada.

Em contrapartida, o Vasco tem baixas de peso. O capitão e artilheiro Thiago Mendes e o meia Rojas estão fora por acúmulo de cartões. Juntos os dois somam sete gols no campeonato. Lesionado, Cuiabano ainda é dúvida.

Velho conhecido na zaga

Robert Renan marcou gol recentemente contra o Flamengo. Matheus Lima / Vasco

Dentro de campo, um nome conhecido da torcida colorada aparece. Trata-se do zagueiro Robert Renan, uma das referências técnicas do Vasco e que marcou gol recentemente contra o Flamengo. Ele vestiu a camisa do Inter em 2024. Porém, sua passagem não deixou saudades no Beira-Rio.

Contratado por empréstimo no início daquela temporada, o defensor chegou cercado de expectativa pela qualidade na saída de bola e rapidamente ganhou espaço. Apesar disso, acabou marcado negativamente pela eliminação no Campeonato Gaúcho: na semi contra o Juventude, desperdiçou cobrança de pênalti ao tentar uma cavadinha. Meses depois, acabou deixando o Inter antes do fim do empréstimo para acertar transferência ao futebol árabe.

Provável time do Vasco

Robert Renan forma dupla com Cuesta para o duelo no Beira-Rio. segundo com Joel Silva, setorista do Vasco pelo Lance!. A provável escalação vascaína tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.