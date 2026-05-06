Relembre as participações do Inter na Recopa Gaúcha

Inter venceu a competição em 2016 contra o São José. André Ávila / Agencia RBS

O Inter disputa nesta quarta-feira (6) a Recopa Gaúcha 2026. Campeão do Gauchão no ano passado, a equipe terá pela frente o Brasil de Pelotas, atual vencedor da Copa FGF. As equipes se enfrentarão no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Esta será a quinta participação colorada na competição, que já teve 12 edições. O Grêmio é o maior campeão, com cinco taças. Na sequência estão Inter e Pelotas, com duas conquistas. São Luiz, São José e Lajeadense venceram a Recopa uma vez cada.

Nas outras quatro participações do Inter foram dois títulos, sendo ambos nas penalidades. As cobranças de pênalti também estiveram presentes na segunda final disputada pelo Inter, quando perdeu para o Lajeadense.

As participações do Inter na Recopa Gaúcha

2014 - Pelotas 3x2 Inter

Em partida disputada na Boca do Lobo, o Inter foi a campo com o time sub-23 e não conseguiu superar os donos da casa. Os dois gols colorados foram de Cláudio Winck. Já o Pelotas fez com Felipe Garcia, duas vezes, e César Santiago.

2015 - Lajeadense (3) 1x1 (1) Inter

O jogo disputado na Arena Alviazul também marcou a estreia no Campeonato Gaúcho. Gilmar abriu o placar para os donos da casa, de pênalti, mas Ernando empatou e levou a decisão para os pênaltis. O goleiro Luiz Müller defendeu duas cobranças e deu o título para o Lajeadense.

Após o apito final, D'Alessandro, que perdeu uma das penalidades, ficou irritado com uma pergunta feita por um repórter e disparou a clássica frase: "Tu viu o jogo?".

2016 - Inter (3) 0x0 (2) São José

No Estádio Passo D'Areia, as equipes empataram no tempo normal, com o Inter vencendo nas penalidades graças a Alisson. O confronto ficou marcado pela "primeira despedida" de D'Alessandro da equipe. Ele foi emprestado ao River Plate e retornou apenas no ano seguinte.

2017 - Ypiranga (3) 1x1 (4) Inter

Outra vez em que a decisão foi resolvida nas penalidades. No Colosso da Lagoa, Thalles Cunha fez o gol do Ypiranga, enquanto Brenner deixou tudo igual. Nos pênaltis, Danilo Fernandes foi responsável por defender duas cobranças, dando o título ao Inter.