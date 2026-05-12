Recuperado de lesão, titular é novidade entre os relacionados do Inter contra o Athletic-MG

Mercado está recuperado de lesão muscular na coxa direita. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O zagueiro Gabriel Mercado é a principal novidade no Inter para o jogo contra o Athletic-MG, nesta terça (12), pela Copa do Brasil.

Recuperado de lesão muscular, o atleta está relacionado para a partida das 19h30min, no Beira-Rio, e deve ganhar minutos para recuperar ritmo de jogo.

Em tese, Mercado está liberado para ser titular. Porém, a tendência é de que a dupla de zaga seja composta por Félix Torres e Victor Gabriel, que estão suspensos no Brasileirão e não atuarão contra o Vasco, no sábado (18).

Com isso, o argentino entraria no segundo tempo para ganhar minutos de olho no confronto do fim de semana. Porém, a utilização desde o início não está descartada

O time contra o Athletic-MG deve ser predominantemente titular, com algumas preservações pontuais por conta de desgaste. Bruno Henrique, por exemplo, deve dar lugar a Thiago Maia.

Conforme apurado por Zero Hora, o treino de segunda (11) teve um rodízio no meio-campo entre Allex e Vitinho e um revezamento no ataque entre Alerrandro e Rafael Borré. Alan Patrick também está cotado para começar.

Uma provável escalação do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel (Gabriel Mercado) e Matheus Bahia; Villagra, Thiago Maia, Allex (Vitinho) e Bernabei; Alan Patrick e Alerrandro (Rafael Borré).

Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, o Colorado avança as oitavas de final da Copa do Brasil mesmo com um empate.