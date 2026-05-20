Recuperado de lesão no ombro, volante reaparece em treino do Inter

Jogador desfalcou o Colorado nos jogos contra Athletic e Vasco. Ricardo Duarte / Inter

O técnico Paulo Pezzolano ganhou uma alternativa a mais na preparação da equipe que enfrentará o Vitória, no próximo sábado (23), em Salvador. Recuperado de uma contusão no ombro esquerdo, Thiago Maia participou do treino desta quarta-feira (20), no CT Parque Gigante, com o restante do elenco.

Apesar de ser considerado reserva do Colorado, o volante havia ficado de fora até mesmo dos relacionados para as duas últimas partidas da temporada — vitórias sobre o Athletic, pela Copa do Brasil, e Vasco, pelo Brasileirão.

Dúvidas

O Inter tem mais duas atividades antes de viajar à Bahia. Existem dúvidas em três setores do time: goleiro, zaga e ataque.

Com Rochet ainda afastado por um desconforto na região lombar, Anthoni pode seguir titular.

Na defesa, Félix Torres e Victor Gabriel voltam a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. Um dos dois será escolhido para compor a dupla com o experiente Gabriel Mercado.

Por fim, resta escolher o substituto do colombiano Carbonero, que recebeu o terceiro cartão amarelo. As alternativas são o atacante Borré, o meia Alan Patrick e o meia-atacante Allex.