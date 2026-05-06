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Rafael Borré ou Alerrandro: quem deve ser o camisa 9 do Inter? Confira os números

Colombiano precisa de menos minutos para marcar no ano, mas reforço que chegou em 2026 vive melhor momento no Brasileirão 

Nicholas Lyra

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