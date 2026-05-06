Rafael Borré ou Alerrandro: quem deve ser o camisa 9 do Inter? Confira os números

Borré vive instabilidade, enquanto momento no Brasileirão favorece Alerrandro. Montagem sobre fotos / Ricardo Duarte / Inter

Com mais de um terço do Brasileirão disputado, a briga pela camisa 9 do Inter segue em aberto. Borré e Alerrandro se alternam, e ainda não há uma definição clara sobre quem é o centroavante titular do Colorado.

O momento é todo de Alerrandro. Titular nos últimos dois jogos (contra Botafogo e Fluminense), o atacante tem dois gols marcados no Campeonato Brasileiro.

Nas duas vezes em que marcou, começou os jogos. Isso aconteceu contra o próprio Fluminense, e também no empate contra o São Paulo, em 1º de abril.

Já o último gol de Borré no Brasileirão faz tempo. Foi, mais precisamente, em 4 de fevereiro, contra o Flamengo. Trata-se do único gol na competição feito pelo atacante, que tem 919 minutos em campo (veja abaixo os números no campeonato).

Os números no Brasileirão. Arte GZH

Ao levar em conta toda a temporada, os números apontam vantagem para Borré. São 22 jogos, com 1.416 minutos em campo. Seis gols e duas assistências, com 236 minutos para marcar. No entanto, a última vez em que foi às redes foi ainda em fevereiro: ele abriu o placar na goleada por 4 a 0 sobre o Ypiranga, na semifinal do Gauchão.

Já Alerrandro tem 19 jogos (em oito, iniciou como titular) com a camisa do Inter no ano, e três gols marcados. São 765 minutos em campo, com 255 minutos necessários para marcar. Ele soma três assistências com a camisa do Inter na temporada (duas no Brasileirão e uma na Copa do Brasil).

Os números dos atacantes na temporada. Arte / GZH

O que diz o técnico do Inter

Na coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no domingo (3), o técnico Paulo Pezzolano falou sobre a disputa entre os dois jogadores. Questionado sobre o titular da partida (Alerrandro), fez questão de frisar que os dois possuem características diferentes:

— Estou muito feliz com ele, assim como estou feliz com Borré — resumiu.

Questionado especificamente sobre Borré, Pezzolano elogiou o jogador, e relembrou o momento conturbado no ano passado. Em entrevista na semana passada, Borré citou as dificuldades na luta contra o rebaixamento:

— É algo muito pessoal. Assim como ele sofreu, os torcedores sofreram. Ele compartilhou seus sentimentos. É uma pessoa super profissional — frisou.

"Momento" é de Alerrandro

Para a comentarista identificada com o Inter do Grupo RBS, Nani Chemello, o titular do Inter, hoje, deve ser Alerrandro:

— Tirá-lo agora seria uma injustiça. Ele não é tão participativo, faz mais o trabalho de pivô do que criar jogadas, mas faz isso muito bem. Borré já teve muitas oportunidades, e não conseguiu atender às expectativas da torcida — destaca ela.

O colunista de GZH e comentarista da Rádio Gaúcha Leonardo Oliveira compartilha da opinião. Para ele, mesmo com "menos repertório", deve ser titular.

— Centroavante vive da confiança e de gols. Alerrandro conseguiu isso com gols e assistência, depois de readaptar-se e livrar-se da falta de ritmo trazida do inverno russo — afirmou.