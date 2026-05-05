Quem são os três garotos relacionados pela primeira vez pelo Inter para o jogo da Recopa Gaúcha

Gabriel Vinícius, Fabrício Prado e Luiz Felipe ganham chance. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Junto com estrelas como Alan Patrick e Borré, o ônibus que levou o Inter para Pelotas contou com três garotos da base relacionados pela primeira vez. A medida faz parte da estratégia do técnico Paulo Pezzolano de dar tempo de jogo para seus reserva e abrir espaço para jovens das categorias inferiores no jogo desta quarta-feira (6), pela Recopa Gaúcha.

Os estreantes são o lateral esquerdo Luiz Felipe, o meio-campista Gabriel Vinícius e o atacante Fabrício Prado. Dos três, o defensor é o com mais chances de jogar.

Outros pratas da casa que atuaram no Gauchão e perderam espaço na sequência foram relacionados. A lista conta com o ganês Benjamin, João Bezerra, João Kempes e João Victor.

Confira quem é cada um dos três novados:

Luiz Felipe

Luiz Felipe é irmão de João Victor. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Tem quem mostre o caminho. Ele é irmão de João Victor, atacante que atuou em algumas partidas do Gauchão e também foi relacionado para o confronto no Bento Freitas. Em 16 de janeiro, Luiz Felipe foi um dos destaques da classificação colorada às oitavas de final da Copa São Paulo. Na noite daquele dia, João Victor marcou o primeiro gol do Inter no 4 a 0 sobre o Monsoon, pelo Gauchão.

Em duas semanas, Luiz Felipe completará 20 anos. Natural do Rio de Janeiro, chegou ao clube no ano passado. Nesta temporada disputou 10 partidas e soma duas assistências.

É o único lateral-esquerdo de origem da delegação. Caso não queira usar o garoto, Pezzolano teria de improvisar Allex na posição.

Gabriel Vinícius

Gabriel Vinícius é meio-campista. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

Está em seus primeiros passos no sub-20. Com 18 anos, ainda não foi utilizado em partidas oficiais este ano. Está desde o sub-13 no Inter. No ano passado, esteve entre os jogadores com mais minutos em campo na categoria sub-17, com 36 partidas.

No começo do ano, participou da pré-temporada com o elenco profissional. Em momentos pontuais, segue sendo utilizado por Paulo Pezzolano em algumas atividades.

Fabrício Prado

Fabrício Prado é centroavante. Nathan Bizotto / Inter/Divulgação

É o mais jovem do trio. Tem apenas 16 anos. Está desde 2019 no Inter para jogar no sub-9. Teve passagens por Azuriz e São Paulo antes de retornar ao clube.

Foi artilheiro da Copa Santiago. O desempenho lhe rendeu alguns treinos sob o comando de Pezzolano. Este ano são 16 partidas e 10 gols, além de três assistências, entre sub-17 e sub-20.