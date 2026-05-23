Quem são os dois pendurados do Inter contra o Vitória

Pezzolano pode não comandar o Inter contra o Bragantino se receber cartão amarelo neste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

O sinal de alerta está ligado para dois personagens do Inter contra o Vitória, partida que ocorre às 17h deste sábado (23), no Barradão. Ambos estão pendurados e podem, caso recebam amarelo, desfalcar a equipe no último jogo antes da Copa do Mundo.

Dentro de campo neste sábado (23), Matheus Bahia entra ciente de que não vai enfrentar o Bragantino caso seja advertido. Ele tem papel tático importante para dar resguardo defensivo para Bernabei atuar adiantado.

A opção para ocupar a posição no próximo confronto seria o garoto Luiz Felipe, que tem sido relacionado, mas está no banco de reservas desde a vitória contra o Vasco. Ele ganhou minutos na goleada sobre os cariocas e na Recopa Gaúcha, vencida em Pelotas, contra o Brasil. Aos 20 anos, o jogador tem sido lapidado e ganhou a concorrência caseira da base com Alisson, ainda no time sub-20.

Quem também está pendurado na partida deste sábado é o comandante Paulo Pezzolano. O uruguaio vive o mesmo cenário de Matheus Bahia. Caso receba um amarelo, Esteban Conde deverá ser o substituto no jogo que será realizado no interior paulista.

Após o duelo com o Vitória, o Colorado volta a Porto Alegre e inicia a programação de treinos na próxima semana para enfrentar o Bragantino, no dia 31, às 11h, em Bragança Paulista. Depois, os atletas recebem 20 dias de férias para descansar durante a Copa.