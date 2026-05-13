Quem o Inter pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter aguarda agora o seu próximo adversário na competição. A definição será feita por sorteio, ainda sem data definida.
O mais importante é que, nesta fase, o pote é único. Portanto, o time de Paulo Pezzolano pode enfrentar qualquer uma das outras 15 equipes classificadas.
Por enquanto, apenas Inter, Cruzeiro e Fluminense avançaram. Os outros 13 classificados serão definidos até a próxima quinta-feira (14).
Já as oitavas de final ocorrem somente após a Copa do Mundo. A ida está prevista para os dias 1 e 2 de agosto, sábado e domingo, e a volta para 5 e 6, quarta e quinta-feira.
Os confrontos da quinta fase ainda não definidos:
- Atlético-MG 2x1 Ceará (quarta)
- Athletico-PR 0x0 Atlético-GO (quinta)
- Flamengo 2x1 Vitória (quinta)
- Grêmio 2x0 Confiança (quinta)
- Paysandu 0x2 Vasco (quarta)
- Fortaleza 2x1 CRB (quinta)
- Bahia 1x3 Remo (quarta)
- Botafogo 1x0 Chapecoense (quinta)
- Bragantino 1x1 Mirassol (quarta)
- Barra-SC 0x1 Corinthians (quinta)
- Palmeiras 3x0 Jacuipense (quarta)
- Santos 0x0 Coritiba (quarta)
- São Paulo 1x0 Juventude (quarta)
