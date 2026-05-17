Quem é o maior responsável pela sequência invicta do Inter? Vote na enquete

O Inter chegou ao sétimo jogo seguido sem derrotas. Com a goleada de 4 a 1 sobre o Vasco, na melhor atuação colorada do ano, o time de Paulo Pezzolano mostrou que o torcedor pode ter esperanças de dias melhores.
O 4 a 1 foi construído entre jogadas trabalhadas e contragolpes, quase todos envolvendo um trio final que participou de tudo. Carbonero fez dois gols e deu as duas assistências para Alerrandro e Bernabei fecharem o placar. Andrés Gómez descontou.
O resultado fez o Inter saltar para oitava colocação do Brasileirão: 21 pontos em 16 rodadas. Por isso, GZH pergunta: quem é o maior responsável pela sequência invicta do Colorado?
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