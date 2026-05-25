Quem deve ser o zagueiro titular do Inter ao lado de Mercado? Vote na enquete

Félix Torres é uma das opções para atuar ao lado de Mercado. Ricardo Duarte / Inter

Com o retorno de Mercado após período afastado por lesão, o técnico Paulo Pezzolano tem apenas uma dúvida para completar o sistema defensivo do Inter.

Quem fará dupla com o argentino no miolo de zaga. Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel brigam por uma vaga.

Na derrota para o Vitória, no último sábado (23), Juninho iniciou a partida, mas deu lugar a Victor Gabriel aos 22 minutos do segundo tempo.

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