Quem deve ser o zagueiro titular do Inter ao lado de Mercado? Vote na enquete

Com o retorno de Mercado após período afastado por lesão, o técnico Paulo Pezzolano tem apenas uma dúvida para completar o sistema defensivo do Inter.
Quem fará dupla com o argentino no miolo de zaga. Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel brigam por uma vaga.
Na derrota para o Vitória, no último sábado (23), Juninho iniciou a partida, mas deu lugar a Victor Gabriel aos 22 minutos do segundo tempo.
Em sua opinião, torcedor, quem deve ser o zagueiro titular ao lado de Mercado? Vote abaixo na enquete de Zero Hora.
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