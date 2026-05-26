Quem deve ser o zagueiro titular do Inter ao lado de Mercado? Veja o resultado da enquete

Victor Gabriel ganhou a enquete de ZH. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com o retorno de Mercado após período afastado por lesão, o técnico Paulo Pezzolano tem apenas uma dúvida para completar o sistema defensivo do Inter.

Quem fará dupla com o argentino no miolo de zaga. Félix Torres, Juninho e Victor Gabriel brigam por uma vaga. ZH perguntou aos torcedores quem deve ser o escolhido para ser o titular ao lado de Mercado.

Foram 220 votos e, na opinião da maioria, Victor Gabriel deveria ser o escolhido, com 38,6%. Enquanto Félix Torres vem na sequência, com 35,5%. E Juninho é o último colocado, com 25,9%.

Em campo, o escolhido por Pezzolano será descoberto no próximo domingo (31), às 11h, quando o Inter enfrenta o Bragantino. O duelo ocorre no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista.