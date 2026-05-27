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Quem deve ser o substituto de Bernabei na função de armador do Inter? Colunistas de Zero Hora opinam

Jogador cumpre suspensão na partida contra o Bragantino, pela 18ª rodada do Brasileirão, no domingo (31)

Zero Hora

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