Quem deve ser o substituto de Bernabei na função de armador do Inter? Colunistas de Zero Hora opinam

Será o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Expulso na derrota para o Vitória, no último sábado (23), Bernabei é desfalque na próxima rodada do Brasileirão, contra o Bragantino. A suspensão do jogador causa um problema para Paulo Pezzolano, que vai precisar escalar um substituto à altura do principal criador do ataque colorado atualmente.

As principais opções são Allex, Alan Patrick, Borré, Carbonero e Tabata, a depender de como o técnico vai pensar o time.

O Inter enfrenta o Bragantino no sábado (31), pela 18ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista, na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Perguntamos para os colunistas de Zero Hora quem deve ser o substituto de Bernabei na partida.

Confira a opinião dos colunistas de Zero Hora

Nani Chemello

Eu colocaria o Allex substituindo Bernabei. Parece uma insistência no menino porque também gostaria de ter visto ele no lugar de Carbonero, mas dos jogadores disponíveis é quem atuou nessa posição justamente quando o Bernabei foi lateral. Quando entrou por ali contra o Vitória, gerou algumas chances de perigo também.

Luciano Périco

Sem Bernabei, não vejo ainda o momento de Alan Patrick voltar para o time do Inter. Como Carbonero cumpriu suspensão e pode voltar ao time, acredito que ele pode ser o substituto do argentino. Com isso, Borré poderia ser mantido ao lado de Alerrandro. Quem sabe, os dois desencantam?

Diogo Olivier

Bernabei não é exatamente armador, e sim atacante no Inter de Pezzolano. É Carbonero que, no contra-ataque, ordena tudo, vindo para dentro. Eu colocaria Allex nesse segunda linha de quatro pela esquerda, aí deixando para o colombiano ocupar o corredor. Alan Patrick seria a outra opção, mas aí o Inter perderia o que não pode: marcação, força, suor, defesa.