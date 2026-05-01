Quatro jogadores por duas vagas: as variações que o Inter pode ter contra o Fluminense

Colorado busca a segunda vitória como mandante na competição. Ricardo Duarte / SC Internacional

As mudanças constantes realizadas por Paulo Pezzolano a cada jogo tornam a escalação uma incógnita no Inter. Mas, restando um último treino antes de receber o Fluminense, é possível dizer que quatro jogadores disputam duas vagas no time: Alan Patrick, Carbonero, Allex e Matheus Bahia.

Outros nove atletas parecem ter presença garantida — Anthoni, Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel, Bernabei, Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Alerrandro. Um último treino está agendado para sábado (2), que definirá a escalação para a 14ª rodada do Brasileirão, que será disputada às 18h30min de domingo (3), no Beira-Rio.

Alan Patrick

Reserva longe de Porto Alegre, o meia foi titular e capitão da equipe nas sete vezes em que o Colorado jogou em casa. Entretanto, a pior campanha como mandante depõe contra a utilização do camisa 10. Ainda assim, Pezzolano tem saído em defesa do jogador.

— É um jogador que faz muita diferença ofensiva. Estou feliz com o Alan. Ele vem crescendo e trabalhando muito. Jogo passado deu passe. Antes, fez gol. É um jogador muito interessante e está fazendo um esforço tremendo. Eu tenho uma dívida de ganhar em casa. Vamos tentar isso para a nossa torcida. Depende de mim e vamos conseguir — disse o uruguaio.

Carbonero

Na ausência de Alan Patrick, Carbonero atuou mais solto, como uma espécie de segundo atacante, se aproximando de Alerrandro. Assim, inclusive, marcou um dos gols no empate com o Botafogo, em Brasília.

Entretanto, o colombiano pode atuar ao lado do camisa 10, como foi no início da temporada.

— São jogadores muito ofensivos. Eu necessito encontrar esse equilíbrio com eles em campo. Eles causam muitos danos aos rivais. Alan dá passe de gol, Carbonero o mesmo. Preciso encaixar eles e vamos conseguir. O mais importante é que quem estiver em campo dê o máximo dentro de campo — comentou o técnico colorado.

Allex

Caso a dupla seja formada, Allex é o principal candidato a deixar o time. O garoto de 19 anos foi titular nas últimas três exibições do Inter, contra Mirassol e Botafogo, pelo Brasileirão, e Athletic, pela Copa do Brasil.

Matheus Bahia

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral também vira uma opção — no último fim de semana, começou no banco de reservas e entrou nos minutos finais.

Se desta vez for escolhido para iniciar a partida, empurraria Bernabei para a linha de meio-campo.