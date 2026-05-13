Quanto o Inter recebeu pela classificação na Copa do Brasil

Colorado eliminou o Athletic na quinta fase. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória sobre o Athletic na noite desta terça-feira (12) rendeu ao Inter a continuidade na Copa do Brasil. Ao avançar às oitavas de final, o Colorado receberá R$ 3 milhões de premiação da CBF.

Como todos os demais participantes da Série A do Brasileirão, o clube já havia recebido R$ 2 milhões por ingressar na quinta fase. Desta forma, a participação no torneio nacional já rendeu R$ 5 milhões aos cofres colorados.

Os valores pagos pela CBF aumentam de forma gradativa a cada etapa da competição: R$ 4 milhões para quem chegar às quartas de final, R$ 9 milhões para a semifinal, R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão. Ou seja, caso erga a taça, o clube pode arrecadar R$ 96 milhões no total.

Próximo adversário

Além do Inter, Cruzeiro e Fluminense também se classificaram, passando por Goiás e Operário-PR, respectivamente. Os demais participantes saem dos confrontos entre Juventude x São Paulo, Vasco x Paysandu, Coritiba x Santos, Mirassol x Bragantino, Jacuipense x Palmeiras, Ceará x Atlético-MG, Remo x Bahia, Chapecoense x Botafogo, Atlético-GO x Athletico-PR, Confiança x Grêmio, Corinthians x Barra, CRB x Fortaleza e Vitória x Flamengo.

As oitavas de final serão disputadas apenas no início de agosto, após a Copa do Mundo. Os confrontos serão definidos via sorteio.

Valores das premiações da Copa do Brasil 2026:

Quinta fase : R$ 2 milhões

: R$ 2 milhões Oitavas de final : R$ 3 milhões

: R$ 3 milhões Quartas de final : R$ 4 milhões

: R$ 4 milhões Semifinal : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Vice-campeão : R$ 34 milhões

: R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões