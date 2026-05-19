Quando o Inter volta a campo no Beira-Rio em partida oficial

Os dois últimos jogos do Inter antes da parada para a Copa do Mundo, contra Vitória e Bragantino, serão fora de casa. Ou seja: a partida contra o Vasco, no último sábado (16), foi a última no Beira-Rio no primeiro semestre.
Agora, o time de Paulo Pezzolano só volta a jogar em Porto Alegre na semana do dia 22 de julho, ainda sem data confirmada. O Inter recebe o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Antes disso, existe a possibilidade do clube marcar amistosos preparatórios para o segundo semestre, tanto no Beira-Rio quanto em outro lugar. Ainda não existe um confronto deste tipo definido.
O próximo jogo do Inter é contra o Vitória, às 17h de sábado (23), no Barradão, na Bahia. Às 11h do outro domingo (31), o adversário será o Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em São Paulo.
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