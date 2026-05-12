Qual foi a decisão do Conselho Deliberativo do Inter sobre as contas de 2025 da gestão Barcellos

Inter registrou superávit e queda do endividamento em 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As contas de 2025 da gestão Alessandro Barcellos foram aprovadas sem ressalvas pelo Conselho Deliberativo do Inter, nesta segunda-feira (11). O Conselho Fiscal havia aprovado, mas com ressalvas, em 30 de abril.

Nesta segunda, 247 conselheiros estiveram presentes no Beira-Rio. A apreciação teve início às 18h30min e foi concluída por volta das 21h40min.

Com 44,94% dos votos (111), as contas foram aprovadas sem ressalvas. Os votos para aprovação com ressalvas representaram 29,15% (72), enquanto 25,91% (64) dos presentes rejeitaram as contas.

Entre os principais números do ano passado, os destaques ficam por conta da queda do endividamento e do superávit. A dívida do clube caiu de R$ 978 milhões para R$ 939 milhões. Já o passivo se manteve em R$ 1,2 bilhão.

Sobre o superávit, o Inter apresentou R$ 9 milhões em 2025. Da mesma forma, as receitas subiram para R$ 776 milhões, o que representa um crescimento de 25% em relação a 2024.

Esses números haviam passado pelo Conselho Fiscal, que apontou ressalvas. Elas estavam ligadas à renegociação com a Futebol Forte União (antiga Liga Forte União), no fim de 2024. Assim como outros times do bloco, o Inter comprou parte dos ativos vendidos do acordo firmado que, em um primeiro momento, previa a venda de 20% dos direitos de TV por 50 anos por R$ 218 milhões.

O Inter recomprou metade dos direitos por R$ 109 milhões. Sendo assim, teve de informar no balanço de 2025 a reestruturação contratual em função do ajuste.

Mesmo com a pontuação, a maioria dos conselheiros presentes votou pela aprovação sem ressalvas.