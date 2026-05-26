Presidente do Inter reage ao sorteio da Copa do Brasil: "Nem sempre o segundo jogo é o decisivo"

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos. Filipe Duarte / Agência RBS

O Inter conheceu, nesta terça-feira (26), o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na primeira semana de agosto, os dois jogos que decidem vaga na próxima fase serão contra o Corinthians.

Em entrevista à ge tv, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, repercutiu o sorteio.

— Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Um tradicional rival. Mas o Internacional vai estar preparado e vai buscar essa classificação — afirmou o mandatário colorado.

O primeiro jogo, que vai ocorrer em 1º ou 2 de agosto, será no Beira-Rio. A volta, em 5 ou 6 do mesmo mês, será em São Paulo. Barcellos minimizou o fato da decisão ser longe de Porto Alegre.

— Nem sempre o segundo jogo é o decisivo, muitas surpresas acontecem — destacou.

Contratações

O presidente do Inter também falou sobre a janela de transferências do meio do ano, de 20 de julho a 11 de setembro. O questionamento foi sobre como o clube vai contratar considerando as dificuldades financeiras.

— Teremos saídas, provavelmente. O Internacional depende no seu orçamento de venda de atletas. Fazer vendas importantes para o clube, que possam trazer retornos financeiros pra que, com isso, a gente possa reinvestir em algumas posições que a gente entenda necessário.